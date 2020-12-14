比起關注詹姆斯、安東尼戴維斯何時要在熱身賽上場，湖人球迷當前焦點都在荷頓塔克身上！湖人「雙星14日繼續宣告輪休沒打，湖人卻靠荷頓塔克攻下全場最高33分，最後以131比106再次擊垮快艇，接下來17日飛往客場出戰太陽。

儘管湖人再次換了一套先發陣容面對同城對手快艇，「二年級生」前鋒荷頓塔克表現仍然搶眼，光在上半場，他就交出投8中5、6罰全進，包辦18分的優異表現，搭配庫茲馬、波普、庫克等人三分火力，打完上半場，湖人70比63領先。

快艇下半場決定提前讓里歐納德、保羅喬治兩大球星休兵，也讓湖人趁機打出14比3猛攻，轉眼擴大領先差距到20分以上，詭異的是，湖人總教練佛格仍然繼續把荷頓塔克留在場上，最後讓他打了41分鐘，這在熱身賽當中相當罕見。

湖人這次比賽只用8人輪替，除了荷頓塔克再次交出令人驚奇的33分、10籃板及4助攻，庫茲馬也拿25分、6助攻與4籃板，哈瑞爾19分、11籃板，波普16分，庫克14分；快艇得分最高的是替補只打6分鐘就拿12分的路威廉斯。

(中時 )