內政部長徐國勇今天傳出因氣喘復發，左肩胛骨扭傷缺席立法院內政委員會備詢，對此有專家指出可能是因空污，加上今天報到的冷氣團所造成，也有專家認為可能是平常未規律服藥所致。

今起受到大陸冷氣團影響，氣溫將一路探底，中央氣象局更預測今晚氣溫有機會下探12度低溫，加上清晨台北空氣品質不佳，可能會對許多敏感族群造成危害，徐國勇上午原定出席內政委員會備詢，卻突然因氣喘發作被送至三軍總醫院急診，受到外界關注。

雙和醫院胸腔內科主治醫師李崗遠表示，氣喘患者在冬季氣溫低冷時，甚至有空污時就容易發作，可能會有咳嗽、有痰、胸悶、喘等症狀，容易在夜間寒冷時發作，除需注意保暖外也要規律服藥。

新光醫院胸腔內科主治醫師林佳衡則指出，若是患有氣喘疾病的名人，通常都會疏於保養，除空污、氣溫驟降等因素誘發外，未規律服藥也是可能原因之一，他也提醒氣喘發作可大可小，雖然多數患者就醫後多在服藥後就能得到緩解，但也遇過需要插管的急重症氣喘患者。

林佳衡進一步分析，無論是影視名人或是政要，若患有氣喘通常都不會規律到醫院掛號看診，因此可能徐國勇是疏於保養，或僅使用短效乙二型交感神經刺激劑（SABA）來應付突發性氣喘，但這類藥物雖然可立即緩解氣喘症狀，卻無法解決肺部內的發炎現象，一旦氣溫驟降或是突遇空氣污染，就容易造成氣喘發作，提醒氣喘患者一定要規律服藥控制病情。

至於徐國勇的左肩胛骨扭傷，李崗遠認為若是舊傷，也可能會在氣喘發作時造成神經性發炎，因部分扭傷患者有規律服用止痛藥的習慣，可能是因止痛藥物對氣喘患者造成過敏反應，也可能會造成左肩胛骨的舊傷復發。

(中時 )