新北富邦U18棒球邀請賽第2天賽程，花蓮縣靠著先發投手田楊昇樺5.2局僅被敲4安、投出9次三振，失1分，與後援的高翔宇聯手壓制對方打線，以3比1擊敗台東縣。

玉里高中化身的花蓮縣今天推出左投田楊昇樺先發，前4局他表現虎虎生風，讓台東縣12上12下，5局下也順利解決前2名打者才被莊王泓斌敲出安打，第6局他碰上亂流，被敲3支安打失掉1分，但接手的高翔宇成功化解危機，兩人共讓台東縣吞下14次三振。

花蓮縣教練黃俊欽表示，田楊昇樺國中時期就是投打二刀好手，但因國中出賽數較頻繁，升上高中後才多安排田楊昇樺擔任打者，就算投球也都只是短局數，「但其實他本就是手眼協調、運動能力很好的球員，投球能力也不錯，接下來的高中木棒聯賽會讓他以二刀身分出賽，今天就先讓他先發投看看。」

黃俊欽還透露，過去田楊昇樺最快球速大約120幾接近130公里，但在接受郭源治的調教下，球速增加約7、8公里，今天最快球速測到138公里，「郭源治認為，亞洲球員不像西方球員身材高大，更應該注重下盤及尾勁，自然球速也會提升。」

前4局沒讓對手踏上壘包，田楊昇樺對自己表現感到意外，他透露自己在黑豹旗後才專職練投，「自己對投球比較感興趣，今天直球狀況很好，尾勁也不錯。」他也透露自己最欣賞的球員就是陳偉殷。

(中時 )