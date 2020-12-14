台灣制憲基金會董事長辜寬敏提出的制憲意向公投，今年10月遭中選會駁回，基金會不服，且認為公投法相關條文有違憲之虞，今委託律師黃帝穎至台北高等行政法院遞狀，提告請求撤銷駁回處分、准許提案通過，同時聲請停止訴訟，建請法官聲請釋憲。

辜寬敏提出的兩項制憲意向公投，分別是「您是否同意要求總統推動制定一部符合台灣現狀的新憲法？」、「您是否同意要求總統啟動憲法改造工程？」但中選會認為不符公投法規定，今年10月16日決議駁回。

黃帝穎表示，憲法的國民主權原則，以及賦予人民的創制權，並沒有對於人民修改、制定憲法的權力特別限制，公投法卻增加很多本來沒有的限制，有牴觸憲法的疑慮。

黃帝穎另指，中選會駁回理由稱公投主文中「推動」語意不清，但根據基金會民調顯示，民眾並不會聽不懂公投主文，且主文不是含糊要求直接制定新憲法，而是明確指「符合台灣現狀」的憲法，不會有無法理解的問題。

黃帝穎強調，中選會對於公投提案做實質審查，且公投法相關規定也違反法律保留、國民主權原則，有違憲之虞，故提起「課予義務」訴訟，請求撤銷駁回處分，作成准許提案通過處分，同時聲請停止訴訟，建請法官聲請大法官釋憲。

(中時 )