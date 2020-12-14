國民黨團要求就萊豬、核食等議題，召開臨時會討論。（陳世宗攝）

台中市議會定期大會14日落幕！針對中捷安全、萊豬進口及核食問題，藍、綠陣營會中要求盡速召開臨時會；請市府說明反萊豬具體措施，北捷公司、川崎重工及北捷最大出資股東、台北市政府派員出席說明中捷後續問題。議長張清照會中裁示，將於12／21-12／25召開臨時會。

台中捷運綠線列車因為連結器軸心斷裂而暫停試營運，市長盧秀燕今天宣布，由於故障原因尚未完全釐清，原定19日的通車典禮將取消，她除鞠躬向市民道歉外，並將向北捷求償。在台中市政府要求下，施工單位台北市政府捷運局、車輛原廠川崎重工於12月11日向台中市政府報告檢測結果及改善方案，但基於安全理由，市長盧燕將報告退回。

國、民兩黨團要求市議會盡速召開臨時會。黨團書記長陳政顯說，最好安排在下星期召開，針對中捷問題，請北捷公司、川崎重工及北捷最大出資股東、台北市政府派員出席；他強調，新的列車出狀況，北捷有必要出面向市民說清楚後續的修護及賠償問題，必須向市民明明白白做交代，國民黨團一定全力為民眾行的安全把關。

針對於進口萊豬，陳政顯則說，黨團反萊豬的立場沒有改變，這也是市民的心聲，中央強硬於明年一月一日進口萊豬，將嚴重影響市民健康，也請市府於臨時會中說明，明年一月一日起為市民健康把關的具體措施。

民進黨團總召陳世凱提出兩點要求，包括台中市政府至今仍未向市議會提出書面資料，只會口頭推託北捷處理，好像跟台中市政府都沒關係，市議會都沒收到任何通知，包含延期的通知都沒有；他要求今天台中市政府就要提出書面資料給議會，至少要說明，延後通車的理由，否則議員質詢，市府都置身事外當作沒事。

陳世凱強調，台中市民對台中捷運何時能通車都很在乎，因此民進黨團正式聯署要求，台中市議會應針對捷運事故，召開臨時會，讓大家知道台中捷運到底發生了什麼事。

(中時 )