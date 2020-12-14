台灣是美食王國，各地都有特色美食，一名女網友好奇表示，「有沒有台北唯一，外縣市沒有的食物？」貼文曝光後，不少網友認為台北並沒有屬於自己的名產，反而是昂貴餐廳一堆。

原PO 11日於《Dcard》發文提問台北唯一，外縣市沒有的食物，她表示，最近想來台北兩日遊，因為在地人通常會知道更多「巷仔內」美食，因此希望網友能多推薦，好讓她大飽口福。

貼文曝光後，許多網友紛紛舉例大台北地區的美食，包括基隆的泡泡冰及營養三明治、淡水阿給及魚酥、士林大餅包小餅、瑞芳龍鳳腿、九份芋圓等。

但也有不少網友認為台北並沒有名產，但論價錢倒是全台頂尖，像是標榜「全台唯一」的餐廳、高級法式酒館、特色異國料理店、咖啡廳、各種吃到飽及百貨公司裡獨有的高價餐廳，甚至是一碗上萬元的牛肉麵，堪稱是「台北特色」，且滿街都是。不過，也有網友認為西門老天祿、小潘鳳梨酥最具特色，亦能代表台北。

(中時新聞網)