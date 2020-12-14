美國總統當選人拜登日前提名45歲的戴琪（Katherine Tai）出任美國貿易代表，她是台灣移民第二代，現任眾院歲計委員會首席貿易律師。近日外傳戴琪是國民黨前軍統首腦戴笠的曾孫女，使其背景引發關注。對此，資深媒體人曾建華表示，應該是張冠李戴了。

曾建華綜合各方意見在臉書發文指出，戴琦（其中文名字應為：戴琪）的祖父、前台灣師大中文系教授戴培之，是江蘇阜寧人， 她父親戴元亨去年在家中摔倒逝世，而戴元亨1941年在昆明出生，早年畢業於台大化學系，高中就讀是師大附中，並到美國耶魯大學攻讀碩士。戴元亨育有一女一子，女孩就是戴琪，戴琪還有一個弟弟。而戴琪1974年出生，今年46歲。

戴琪之母李鐘渝，曾建華表示，是在美「主管醫藥教育研究機構及基金會，現今在華府及圈內亟具影響力」詳情未明；戴琪的外祖父是老立委李宏基，是老中統徐恩曾的第二號人物。

曾建華說，戴笠有三個孫子：戴以寬、戴以宏、戴以昶，並沒有戴元亨。不過戴笠確實有一個曾孫女，中文名為戴珍（Jennifer Tai），1975年於華府出生，現已婚，父親戴以寬早年曾在駐美芝加哥總領館，以及駐美大使館任職，退休後現居華府。

事實上有關戴琪是戴笠後代的說法，陸媒也曾傳出，但後來也報導此為誤傳。

戴琦身世 有關可望成為下一任美國貿易代表的華裔女律師戴琦（Katherine... 由曾建華發佈於 2020年12月13日 星期日

(中時新聞網)