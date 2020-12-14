我國各教育階段體育班就讀學生，男女失衡。民進黨立委范雲今天在立法院指出，整體來說，體育班學生平均僅3成是女生，其中特定體育項目性別比例更是有明顯落差。教育部長潘文忠承諾，將透過鼓勵措施，讓更多女生去讀體育班。

潘文忠今天到立法院教文會「落實我國高級中等以下學校體育班選手三級培訓之措施」進行專題報告，將透過政策引導，讓體育班優質發展，培養學、術兼備的的學校運動人才。

范雲質詢指出，根據教育部公布的資料，107學年各教育階段女生所占的比例，國小是36.55％、國中是29.44％及高中26.48％，女性平均僅佔3成。她主張，體育班女生人數應該提升到4成以上，才合理。

范雲進一步指出，在特定體育項目的體育班，性別更是嚴重失衡，以108學年核定的高中體育班名額為例，棒球、橄欖球、巧固球、帆船及自由車，女生都是0人；而在曲棍球、韻律體操及體操等項目，男生則為0人。

民進黨立委吳思瑤則說，2024年巴黎奧運更重視性別平等，包括增加性別混合型賽事增為22項，28項男女分組賽事，會給予男女選手平等名額等。面對這樣的趨勢，台灣在運動領域更應該重視性別平等。

吳思瑤指出，在107學年，各級學校體育教師男、女性別比，分別是8：2或是7：3，整體女性體育教師比男性少6290人；各級學校專任運動教練中，女性比男性少1826人，甚至在55項運動項目中，有10項完全沒有女性教練。他極力主張，政府應全面提升女性運動教師、教練培育機制及求職銜接。

潘文忠回覆，各級學校體育班招生不會進行現別限制，在自然發展下，體育班的女生的比例確實偏低。不過從許多國際運動賽事發現，女性選手的表現非常出色，因此，教育部將透過鼓勵措施，讓更多女生願意去讀體育班。

(中時 )