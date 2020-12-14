西班牙衛生部長周日在專訪時指出，如果有足夠的民眾接種疫苗，西班牙在明年夏季結束前將達到對新冠病毒的群體免疫。

衛生部長伊拉(Salvador Illa)指出，疫苗接種計畫將在1月開始，4700萬人口將有超過三分之二在夏季底之時接種疫苗。

伊拉指出，即使在歐洲不會是最後階段，但西班牙將處於非常不同的階段，西班牙結束的起始點將在那個個時間點。

當被詢及西班牙會達成群體免疫時，伊拉重複表示，是的，技術人員宣稱，民眾會有免疫力，要不就是因為他們接種了疫苗，不然就是他們已經得過該疾病。

然而衛生部長仍提醒民眾不要在聖誕節期間失去警覺防衛。

西班牙曾為歐洲受創最嚴重國家；然由於氣候因素，可以提前防禦病毒的擴散。

據西班牙衛生單位上周五公布數據，單日新增1萬0519人，總染疫人數來到173.0萬人，高於德國；單日死亡為280人，累計4.76萬人死亡。

(時報資訊)