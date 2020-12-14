雙王休兵，台股指數回防14200點！前兩週帶領台股指數驚驚漲的台積電(2330)及聯電(2303)開始遭逢獲利了結賣壓，且台股經過一個月左右急行軍般急漲近2000點，居高思危的賣壓亦蠢蠢欲動，上週五台股盤中震盪劇烈，雖然尾盤以拉台積電方式，讓台股指數收紅，但拉尾盤撐指數的手法致使今天台股一開盤就面對晶圓雙雄賣壓，加上外資報告指出蘋果開始砍單，大立光(3008)、台達電(2330)、華通(2313)及玉晶光(3406)等蘋果供應鏈延續上週弱勢，台股今天以低盤開出，盤中一度失守14200點。

所幸鴻海(2317)、穩懋(3105)，以及運輸類股及玻璃類股挺身而出，且不少中小型股如：建通(2460)、青雲(5386)、富致(6642)、夠麻吉(8472)、天鈺(4961)、台揚(2314)及大中(6435)等亮燈漲停，穩住台股多頭信心，讓台股盤中指數守住14200點。截至11點40分為止，加權股價指數14228.45點，下跌33.24點，成交量1600.48億元，OTC指數為180.48點，上漲1.09點，成交量392.61億元。

今日上市各類股以航運類股表現最佳，上漲3.54%，其次是玻璃類股及鋼鐵類股，分別上漲3.3%及1.82%，表現較差者為半導體類股、汽車類股及紡織類股，其中半導體類股下跌1.22%，汽車類股下跌0.92%，紡織類股下跌0.52%；上櫃部分，表現最佳為航運類股，上漲2.73%，表現最差為紡織類股，下跌0.21%。

就技術面來看，全球股市高檔震盪，台股亦在半導體急漲帶動下，上週指數一度衝高至14427.41點，創下歷史新高，隨後獲利了結賣壓出籠，上週五指數一度跌破10日線，最低來到14081.42點，所幸台積電尾盤由跌轉漲，終場加權股價指數以14261.69點作收，累計一週上漲129.25點，漲幅約0.91%，週線連六紅，日均量為3110億元；OTC收盤指數為179.39點，累計一週下跌0.92點，週K收小黑，終止連5週收紅。今天台股在聯電及台積電以低盤開出下，指數以低盤開出，不過中場過後，聯電一度翻紅，指數由黑翻紅；上週五加權指數震盪劇烈，早盤一度大漲104點，但10點過後曾重挫達168點，高低點差距達272點，所幸指數回測10日線、觸及12月4日突破14000點的紅K後，中場後跌幅逐步收歛，最後指數由黑翻紅小漲12點；但台股歷經逾一個多月波段上漲，以12月9日高點14427點及11月2日低點12480點計算，上漲高達1947點，大盤日KD向下交叉後形成隨機高檔背離，且本週外資期貨未平倉口數由多翻空，為2015年8月下旬以來首度轉為淨空單，預期短線將呈現高檔震盪整理。

考量台股12月進入產業與法人作帳旺季，搭配全球資金寬鬆，有利台股中多走勢，拉回都是買點，持續偏多操作，選股聚焦半導體、漲價概念股、蘋果供應鏈、汽車、電動車、基礎建設等財報利多及4Q展望佳的業績題材股；不過，對於近期已大漲的中低價半導體個股，雖然在資金行情下仍有上漲的可能，但因股價漲勢太快且超過基本面，須提防股價衝高後快速拉回。

聚陽(1477)在ESG相關的揭露上相對透明，因此品牌客戶釋單增加的效益將逐漸自2021年度訂單上開始發酵，為因應訂單的成長，2021年將加快擴產速度，預估全年產能將提升15%到20%，估2021第1季可見到營收年成長大增帶來的效益。

台表科(6278)深耕Mini LED燈板批量移轉技術已久，2020年第4季開始獨家供應美系大客戶12.9吋平板的背光模組燈板，並將於2021年陸續供應14吋及16吋筆電的背光模組燈板，假設2021年可出貨約650萬台，則預估可貢獻台表科210億元到220億元營收(佔比33%)，競爭對手雖虎視眈眈，但基於技術門檻與學習曲線，預計2021年第4季前仍無法放量供貨，且即使到2021年台表科仍是主力供應商。

(時報資訊)