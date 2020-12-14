紐約市周一起進一步收緊防疫限制措施，紐約州州長古莫（Andrew Cuomo）表示，由於新冠肺炎住院情況未能穩定下來，以及該病毒感染率在這個人口稠密的城市持續攀升，自周一起市區裡的餐廳必須停止供應室內用餐服務。

古莫坦承室內用餐僅佔該市新病例的一小部分，但他對高達「Rt 1.3」的傳染率感到擔憂。逼個數字代表一個感染者傳染給其他1.3人。古莫表示，Rt率攀升在密集環境中確實是一個複雜的問題，但紐約市的情況不同，在密集環境中的高度傳染率是不同的。

古莫表示，紐約州將近四分之三的新冠肺炎感染病例來自私人聚會，或所謂的「客廳傳播」，而其中僅1.4%可以追蹝到餐廳與酒吧。

自3月爆發疫情以來，紐約市一直到10周前才首度恢復餐廳室內用餐，但只能提供25%的容客量。

古莫表示，儘管目前紐約州的陽性確診率略低於5%，在全美屬於最低的地方，但因染疫住院的患者已經增至5,321人，使醫療系統恐不堪負荷的擔憂升高。

不過古莫也表示，第一批17萬劑的輝瑞疫苖最快周日運抵紐約州，另外由莫德納生產的34.6萬劑新冠疫苖，可望於12月21日當周送達。

(時報資訊)