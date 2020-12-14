基隆市老年人口占全市17.34％，已邁入「高齡社會」，有許多長照對象行動不便無法自理午、晚餐，因此市府提供送餐服務，14日成立「長照送餐車隊」，效仿外送平台，為送餐志工準備統一服裝、車用保溫箱，提高長照服務識別度及能見度。

社會處長吳挺鋒表示，今年截止10月底， 65歲以上老年人口約6萬3800人，每6名市民中有1名是長者，為協助獨居或缺乏家庭支持失能者，維持基本營養需求、減少炊食危險，推出「送餐志工」，每日提供餐飲服務，形式如同外送員，因而效仿外送平台機制，成立「長照送餐車隊」，贈送志工們防雨外套、車用保溫箱等，讓志工在送餐過程中能被看見，提高識別度、能見度。

社會處長吳挺鋒表示，為協助獨居或缺乏家庭支持失能者，維持基本營養需求，推出「送餐志工」。（陳彩玲攝）

基隆市政府14日成立「長照送餐車隊」，效仿外送平台，為送餐志工準備統一服裝、車用保溫箱。（陳彩玲攝）

基隆市政府14日成立「長照送餐車隊」，效仿外送平台，為送餐志工準備統一服裝、車用保溫箱。（陳彩玲攝）

吳挺鋒說，行動不便或家人上班無法協助備餐等因素的失能者，可以申請長照服務，透過送餐志工將便當送至家門口，目前本市符合長照送餐對象約407人、每月近1萬8000餐，一天平均400餐，今年徵選出6間送餐單位協助，無論颳風下雨，志工們都會使命必達，也會替特殊狀況失能者準備客製化餐點，為用餐者量身打造。

市府14日舉辦「便當To Go—基隆長照送餐車隊誓師大會」，除了感謝「財團法人勤勞社會福利慈善事業基金會」捐贈善款外，同時肯定在場的長照送餐服務單位及志工，社會處指出，民眾家中若有長者須長照送餐服務，能播打專線1966提出申請，現在藉由送餐車隊的機動性深入大街小巷，突破基隆山多平地少的地形限制，能滿足更多失能者的需求。

(中時 )