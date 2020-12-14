所謂「初戀臉」是指自然流露清純可愛的感覺，不需刻意打扮就令男人怦然心動，像是IU或新垣結衣就是初戀臉的代表。星座運勢網站「星座愛情運勢」分享，以下4個星座女天生擁有初戀臉，讓男人對他毫無抵抗力，不知不覺就愛上他！

▍1.雙魚座

雙魚女有一雙明亮動人的眼睛，盛滿了對未來美好的嚮往。他天真爛漫，幻想自己會遇到自己的白馬王子，開始一場轟轟烈烈的愛情。他臉上時常掛著淺淺的微笑，溫暖而美好，像春天裡溫柔的風輕輕拂過你的面龐。他有時溫柔，有時任性，有時聰明伶俐，有時又傻得可愛，讓人忍不住想要去呵護他、寵愛他。

▍2.天秤座

天秤女不僅長得漂亮，而且氣質絕佳，素顏是大學清純妹，濃妝是氣場女王。他有超凡脫俗的氣質，在人群中閃閃發光，屬於追求者甚多的標準大美女，是很多人心中的初戀女神。天秤性格還很好，不會因為自己的美貌而自視甚高，他平易近人、親切溫婉，簡直滿足了所有人對夢中情人的所有幻想。

▍3.雙子座

雙子女長相清秀，穿著打扮時髦又漂亮，眼神清澈又機靈，小巧的嘴巴粉嘟嘟的非常可愛。他說起話來，表情生動、語速偏快、手舞足蹈，思路清晰，有一股孩子的純真稚氣。他總有很多奇奇怪怪的想法，吸引著你想要參與各種有趣的嘗試，他古靈精怪又任性嬌蠻，有時候讓你無可奈何又忍不住被他吸引。和他在一起，各種酸甜苦辣就是初戀的味道。

▍4.射手座

射手女看起來乖巧可人，實際上絕不是一般的弱女子，他活潑開朗，男生群裡吃得開，女生堆裡玩得嗨。他像風中輕快的音樂，自由且生動。你們可以是很好的玩伴，也可以是交心的知己，身邊的人會慢慢被他吸引，從朋友變成了戀人。

【本文轉載自微信官方帳號「星座愛情運勢」（ID：xingzuoaixingyunshi），經星座愛情運勢授權轉載】

(中時新聞網)