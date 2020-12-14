近年不管是AR、VR及MR等的XR體感科技應用都越來越廣，工業局今年也首次舉辦「XRun!體感科技創新大賽」，正是以XR為核心的創新創作競賽徵選活動，同時為了讓XR實際應用在生活及產業上，此次的比賽正是以「產業出題、創意解題」為競賽推動機制，透過XR創新應用解決產業問題，而在眾多的團隊中，此次就由「髮際線指導前進聯盟」團隊及「義大開發股份有限公司」成為最大贏家。

此次的「XRun!體感科技創新大賽」就結合了地方政府及產業公協會出題，從21個單位、共徵求33個具有地方特色的需求中，最終遴選出11個場域作為主題，包括台南市政府的安平古堡、台中市政府的台中產業故事館協會、桃園大溪木藝博物館、智慧鐵道人才學院、高雄義大遊樂世界等，以XR作為媒介，讓民眾能透過科技去了解當地的文化及特色。

而經歷了4個月的比賽後，終於由「髮際線指導前進聯盟」團隊及「義大開發股份有限公司」奪得，利用VR的技術結合真實的門，去打造VR密室逃脫遊戲《們：靈異直播秀》，當戴上VR裝置後，即會進入虛擬世界，再透過開門的動作，以進入一個個不一樣的場景，以達到打破空間限制，解決場域坪效的問題，而現場遊戲外的民眾，也能以手機上的連線模式，與遊戲中的玩家作連動，團隊表示未來也希望有機會在義大遊樂世界中登場，讓民眾也有機會實際體驗。

另外第二名的作品就由「維爾歐德股份有限公司」團隊及「桃園大溪木藝生態博物館」奪得，其利用了AR的技術，讓民眾能夠在當地實際邊逛的時候，邊利用手機去作AR實境互動探索體驗，去了解大溪的在地文化，最後還能透過虛擬投幣去操作IoT夾娃娃機。

經濟部工業局就表示，此次的比賽就是要讓XR創意落地，更要解決產業問題，而且因為XR科技業者多數為新創團隊，透過跨領域互補合作，創造更大的效益，在產官學研齊力推廣下，從人才、技術、資源、平台等各方面進行跨部會、跨領域的整合及合作，並於產業間創造需求與供給，善用XR多元優勢，期望將可帶動產業轉型與優化升級。

「瑞意創科」團隊獲得「視覺創意獎」，作品結合臺南市政府安平古堡，以XR體感互動科技及自創安平吉祥物IP，體驗體感互動之旅。（工業局提供）

(中時 )