在今年休兵期間明顯「搶」輸湖人的快艇，看來決定還要繼續補強下去！根據《The Athletic》記者阿米克14日爆料，快艇已經把路威廉斯、貝弗利兩名主力後衛擺上交易檯面，目標就是換來一名優質傳統控衛，現在已有不少球隊很感興趣。

「一些球隊主管認為，快艇接下來絕對會送走路威廉斯與貝弗利，因為快艇一直在討論球隊內部化學效應問題，所以這兩名後衛還待在快艇，讓人感到相當訝異，」阿米克表示，「我根本無法想像路威廉斯與貝弗利，還能留隊多久時間。」

畢竟在快艇當前後衛陣容當中，路威廉斯進攻能力強大，貝弗利則是防守凶悍，兩人卻都並非屬於組織型後衛，儘管快艇上季期間找來雷吉傑克生助陣，還是無法真正改善球隊後場薄弱問題，先前也曾傳出里歐納德不滿球隊後衛的謠言。

或許路威廉斯與貝弗利都在球員市場上擁有不錯的價值，可是快艇想要換到讓他們可以滿意的優質控衛，難度仍然很高，接下來就看哪隊率先提出交易報價，假如沒法讓快艇高層滿意，恐怕路威廉斯與貝弗利就只能繼續這樣在快艇耗下去了。

(中時 )