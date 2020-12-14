行政院長蘇貞昌日前買漫畫送孫女，被眼尖網友發現蘇結帳時，報了行政院統編「03722403」。對此，前新北市長朱立倫表示，看來丁怡銘不是例外，因為連院長都這樣做，任何公私不分就是貪污，應要徹查是不是行政院慣例。

日前行政院前發言人丁怡銘買牛肉麵謝罪，被網友抓包結帳時打政院統編報帳後，上周蘇貞昌買漫畫給孫女，又被發現打行政院統編的狀況，行政院又辯稱，蘇貞昌並未使用公務預算，將會前往店家更換收據發票惹議。

對此，朱立倫與台北市議員羅智強14日一同搭乘新聞自由公車時，朱狠酸，看來丁怡銘不是例外，因為連院長都這樣做，相信蘇院長作為全國最高的行政首長，要做公務員的表率，「任何公私不分就是貪污」，蘇貞昌應該要明確的宣示。

朱立倫強調，對於現在又發生這樣的事情，應要徹查是不是變成行政院慣例，現在網友都開玩笑說「03722403」，這個行政院統編變得好像全國都在搜尋，但政院是不是長期這樣做，實在是要好好檢討。

(中時 )