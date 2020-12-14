台灣高房價讓民眾望屋興嘆，民進黨立委高嘉瑜拋出房屋「實坪制」，盼減少建商灌水。不過近日有網友在PTT提問「虛坪改實坪到底作用大不大？」不料釣出內行人點出背後關鍵，透露只要總價不變根本沒差，認為不如提高房屋持有稅還比較有用。

網友提問「虛坪改實坪到底作用大不大？」釣出內行人點出背後關鍵。(圖/截自PTT)

新建案公設比越來越高，以30坪的房子為例，扣除公設後，室內頂多剩20坪不到的空間。有網友今(14)日凌晨在PTT發文表示，現在炒房嚴重，大家都知道權狀30坪，不是真的30坪，有人覺得看到虛坪標價會以為房子很大、價錢較低；但也有人認為，終究還是要看自己總預算多少，以及公設比是多少來買房。

原PO舉例，假設10坪、總價650萬的房子，平均一坪65萬，但扣掉35％的公設後，房子實坪只剩6.5坪，等於一坪要價100萬，買方真要下手時還是會實際有多大，因此標實坪或虛坪最後還是沒差。

對於有人認為「沒差就改啊！」原PO則說「結果不會改變幹嘛改？」感覺就像吃到飽餐廳寫一個人499元，然後再用小字寫「加一成服務費」，跟直接寫一個人550元的差別。貼文曝光後，網友紛紛回應「基本上總價不會變，就是看起來比較舒服而已」、「就是單價會變貴這樣而已」、「羊毛出在羊身上」、「吵這沒用，收稅最快，笑政客不敢」、「建商訂價影響最大的還是地價」。

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(中時新聞網)