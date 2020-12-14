行政院長蘇貞昌日前使用三倍券買漫畫送孫女，但因打統編一事引發外界嘩然。對此，蘇貞昌女兒、也是民進黨立委的蘇巧慧無奈表示，女兒非常開心收到阿公的禮物，但沒想到卻歪樓成另一新聞事件，讓她瞠目結舌。蘇巧慧說，她相信父親不會報公帳，有沒有打統編不是重點。

蘇巧慧今在臉書發文表示，「昨天，女兒們開心的收到阿公送給他們的漫畫書，沒想到隔了一晚竟然成了另一個新聞事件，歪樓的狀況簡直讓我瞠目結舌」。

蘇巧慧強調，整件事情很簡單，三倍券快到期了，院長想說要實踐當初的承諾：用三倍券幫孫女買漫畫，同時也為台灣本土漫畫作品做宣傳，所以13日特地到漫畫基地選了好幾本。買完了以後，就順手連同發票一起帶回家了，所以從來沒有想過要報帳。

蘇巧慧表示，她相信，這是在全國媒體面前公開表示要買給孫女的禮物，依法公務員買給家人的東西就是不能報帳。主觀上，沒有想過要報帳；客觀上，也不能報帳。所以有沒有打統編，就自然不是重點了。

蘇貞昌13日訪漫畫基地，使用三倍券購買本土漫畫送孫女，竟被眼尖網友抓包蘇結帳時，又出現行政院統一編號，對此，行政院祕書長李孟諺澄清，蘇貞昌並未使用公務預算，對發票上資訊也不知情。為避免造成社會誤解，行政院已責成交際科人員，今天立即向蘇揆拿發票，前往更換收據發票。

對此，蘇貞昌今日受訪表示，事先不知情，不知道有人多事，多此一舉打了統編，強調不會報公帳。

(中時新聞網)