懷孕生孩子本來就不是一件容易的事情，而在華人社會，對孕婦又有特別多的禁忌與束縛，讓這件事更加難上加難，還害得孕媽咪疑神疑鬼、緊張兮兮，有名媽咪私訊婦產科名醫蘇怡寧，詢問「寶寶禿頭是吃冰造成的嗎？」，讓蘇醫師看了大怒，忍不住開嗆：「拜託大家不要在情緒勒索孕婦了好嗎」。

蘇怡寧醫師經常在臉書粉專回應孕婦、媽咪們的問題，尤以藉由科學實證來分析破解謎樣禁忌聞名，而女生在各階段吃冰對身體不好的這類問題，算是很常躍上蘇醫師的版面，昨蘇醫師又po出一則來訊，產婦困擾發問：「我媽媽一直說寶寶現在禿頭是因為懷孕吃冰造成的，請問醫師真的是這樣嗎？」，讓蘇醫師直接怒回：「聽妳媽在胡扯咧，所以妳媽媽會說這種沒有根據的話是妳阿嬤吃了什麼東西造成的？」。

蘇怡寧醫師要大家去看一下之前討論吃冰文章底下的留言，解釋自己為何回話這麼嗆，因為「教育真的不能等，我不希望以後你變成人家長輩的時候也是這樣」，表示這幾年他接到太多諸如生理期不能吃冰這類的求助訊息，而產婦處境更慘根本是只要孩子稍有一個不如想像，就要怪媽媽。

蘇醫師表示寶寶的不如預期，總會怪媽媽，例如頭髮少、長不高、太胖、哭鬧、過敏、腸胃不好、考試考不好，都要怪媽媽，還有生不出男生，「也要怪媽媽跟老公做愛的姿勢不對」，因此請眾人「不要再情緒勒索孕婦了好嗎，台灣生育率已經夠低了，這樣下去到底誰還想要生小孩」，也坦言情緒勒索的戰鬥，還有很長的路要走，「我不會放棄，來一個我打一個，我也不會客氣，我就嗆」。

(中時新聞網)