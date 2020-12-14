為防制交通事故發生，台中市議員賴順仁成立的「順仁兄弟會」，鑑於交通事故頻傳，關心駕駛人行車安全，將集資25萬元，購買60組LED太陽能交通警示燈，14日捐贈台中市政府民政局設置在易肇事路段。藉由紅藍燈光閃爍，提醒用路人放慢車速，降低行車事故發生率。

今年現任會長邱駿賢表示，107年捐贈警示燈給市警局第五分局設置在易肇事路段，發現車禍肇事減少許多，此次捐贈透過民政局轉交給南屯區及東南區設置在易肇事路段，降低交通事故發生提醒駕駛人注意，夜晚視線不佳且車輛時常行駛之路段，裝設以太陽能光電板供電的LED紅藍爆閃警示燈，入夜後即自動點亮閃燈，使駕駛人能在遠處察覺，放慢行車速度並注意路口狀況，降低交通事故發生。

創會長賴順仁說，交通事故釀成的不幸，不只是個人遺憾，有可能造成整個家庭及社會沈重負擔。兄弟會在決定捐贈項目時，就是考慮行車安全的重要性，也許藉由警示燈閃爍紅藍燈光，有如警方攔檢，能讓用路人慢下車速，注意行車安全。有會員就笑說，夜間遠遠看到路口的紅藍閃燈，真會以為是攔檢，不自覺的就踩煞車。

這項名為「交通警示 平安無事」公益捐贈儀式，兄弟會捐贈60組交通警示燈，由民政局長吳世瑋代表接受。吳世瑋表示，將會善用兄弟會愛心，警示燈安置在彎道，燈光昏暗及車速快等易肇事路段，遠遠地提醒用路人「小心駕駛，安全返家」完全達到警示嚇阻效果，充分扮演起夜間「沉默守護者」的角色。

「順仁兄弟會」由賴順仁議員所發起成立，成員來自各行各業，他們在拼事業、顧家庭的同時，不忘付出回饋社會。15年來，兄弟會每年持續做公益關懷各界，嘉惠對象很多；曾捐贈有「傻瓜電擊器」之稱的AED，希望發揮緊急救助功能，搶救生命。他們也曾將愛心用在低收入戶貧童身上，一口氣送出近600個書包當新年禮物，讓小朋友感受社會溫暖，將資源用在最須要的地方。

(中時 )