Sony Mobile於2020年推出5G超旗艦級手機Xperia 1 II，整合Sony集團技術頗受好評。Sony Mobile今(14)日宣布眾所期待的Android 11系統，正式開放台灣販售的Xperia 1 II升級，包含「標準版8G RAM/256G ROM」、「高效升級版12G RAM/256G ROM」一起推出！同步開放支援5G＋4G雙卡雙待，更新Modem 版本(基頻版本)，持續強化5G高速體驗。

在消費者的引頸期盼之下，此次台灣開放Xperia 1 II軟體更新，可升級支援至5G＋4G雙卡雙待，同時Xperia 1 II 更新Modem 版本(基頻版本)，搭配Xperia 1 II完整的天線設計與完整支援台灣5G頻段，具備EN-DC、DSS (Dynamic Spectrum Sharing)等5G網路技術，強化5G行動體驗，讓5G行動娛樂更升級!

在攝影創作趨勢之下，Xperia 1 II具備的Cinema Pro電影級專業攝影功能，透過軟體更新再升級！使Xperia 1 II同等享受Xperia 5 II擁有的4K HDR 120fps 慢動作錄影功能，當設定為24fps 錄影時，最高能以5倍慢動作速率播放，使Xperia 1 II在拍攝快速變動的畫面中，也能達到清晰對焦，並提供更戲劇性的影像呈現。聖誕節及跨年夜將至，趕緊趁年末前更新Android 11軟體，用Xperia 1 II捕捉聖誕朋友歡慶、跨年煙火的珍貴瞬間。

為速度而生的Xperia 1 II導入Alpha相機專業科技，是Sony專業相機延伸至智慧手機的最新代表作！Xperia 1 II搭載最新研發的三鏡頭相機，與Alpha團隊共同開發打造的功能「即時眼部追蹤對焦」、「每秒20張自動對焦自動曝光高速連拍」，蔡司光學專屬調校打造Xperia 1 II獨家鏡頭，特別規劃加入「3D iToF測距感測器」，提高對焦速度及準確性，不論動態、靜態都能拍出清晰照片。

Sony Mobile將於2021年初陸續推出Xperia 5 II、Xperia 10 II、Xperia 1 以及Xperia 5 支援Android 11的台灣版軟體，官方敬請消費者期待。

(科技)