大和資本證券指出，巨量資料傳輸需求驅動全球雲端服務供應商(CSP)擴張資本支出，大大有利資料中心硬體供應商營運，加上2020年受新冠肺炎疫情衝擊，導致基期較低，2021年成長可期，初次將資料中心硬體族群納入研究範圍，看好智邦(2345)、緯穎(6669)、嘉澤(3533)三雄。

IDC預估，2020～2025年間，數據量將以24％年複合成長率增加，大量成長的趨勢迫使CSP擴張、升級、重新調整並優化其資料中心負載量，在CSP的資本支出驅動下，相關硬體製造上搭上受惠浪頭。

回顧2020年因新冠肺炎影響，時有供應鏈出貨不順、建設延遲的負面消息傳出，令資料中心業者資本支出起伏不小，不過，大和資本看好，2020年的低基期，也正預示了2021年的復甦。舉例來說，臉書財測顯示2021年資本支出將年增31％，英特爾的Whitley、超微(AMD)的Milan新伺服器CPU平台於2021年首季登場，都讓人對雲端資料中心2021年起的成長動能感到振奮。

智邦受惠全球資料中心速度提升大趨勢，在白牌交換機產業居領導地位，大和資本將其列為資料中心硬體族群投資首選，初評「優於大盤」，推測合理股價估值300元。同時，緯穎、嘉澤2021年可望贏得客戶訂單，也搭上伺服器CPU升級浪潮，初次納入研究範圍，也給予「優於大盤」投資評等，未來12個月合理股價分別是785與510元。

(工商 )