文策院長胡晴舫今（14）日在臉書宣布請辭文策院院長一職，將「結束在文策院的日子」，她形容過去15個月的任期，有如奇幻旅程，未來無論身在何處，將不減她對台灣文化的熱愛與使命。對此，文策院已證實消息，但目前暫無接替人選。

按規定，文策院院長需由董事會選出，文策院公關室主任羅融表示，胡晴舫請辭後，目前尚無接替人選，董事會預計在年底前召開，但日期未定。至於是否先由董事長丁曉菁暫代，需至文策院下次董事會才會討論。

胡晴舫出生於1969年，畢業於台大外文系、美國威斯康辛大學麥迪遜分校戲劇研究所，身兼作家與文化觀察者，過去出版《憂鬱的城市》、《她》、《我這一代人》等作，曾以作品《第三人》獲金鼎獎圖書類文學獎。並於2016年至2018年，擔任香港光華新聞文化中心主任。

胡晴舫在臉書表示，2019年6月，受邀加入文策院第一屆董事會，擔任民間董事，9月時董事會邀請她擔任首任文策院院長，「我明白這份工作實難不易，任務極為艱鉅，但我也深知，一如當年的工研院與國發基金、企業合力打造了科技島的美譽，為台灣創造財富，如果文策院成功了，10年之後的台灣，除了高科技之外，將擁有另一支亮眼的全球競爭型產業，為台灣在未來的世界版圖佔據一個關鍵位置。」基於這項理念，她接下任務。

但胡晴舫也表示，「不否認，當我進入文策院，難題千頭萬緒，也有許多人不看好台灣的文化實力之類云云，我總是回答，這個時代的台灣人想要拼一拼，拼過總比完全沒拼過好。」

胡晴舫表示，看見文策院同仁們夙夜匪懈，「我也明白我們必須承擔許多批評，挽起袖子做實事確實不易，但這是一條漫長卻有意義的旅程。不管身在何處，不減我對於台灣文化的熱愛與使命。」

(中時 )