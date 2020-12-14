佟麗婭和陳思誠澳洲豪宅曝光。(圖／翻攝自微博)

新疆四美之一的佟麗婭，2014年嫁給男星陳思誠，育有一兒「朵朵」，不過3年前陳思誠被爆帶2女到酒店過夜，婚姻亮紅燈，事後她們以行動證明沒婚變，近日，有網友曝光夫妻倆前年在澳洲買的豪宅，奢華程度令人瞠目結舌。

有知名房產博主曝光佟麗婭、陳思誠2018年在澳洲的豪宅，當時他們豪砸人民幣7200萬(約台幣3億多)購入，面積相當大宛如一座城堡，還有一個超大游泳池，裝潢也是十分奢華，據這名博主透露，佟麗婭、陳思誠買了房子後，一年住不到幾次，但保養費和稅金加起來，抵得上普通人1、2年的工資。

佟麗婭澳洲豪宅宛如城堡。(圖／翻攝自微博)

其實，兩人結婚時，曾公開在北京的婚房，價值人民幣4千多萬(約台幣1.7億)，是北京知名的富人區，內部裝修古色古香，不過顯然比不上澳洲的豪宅。雖然佟麗婭、陳思誠屢傳婚變，不過近日佟麗婭被陸媒直擊，帶兒子探班陳思誠，一家三口幸福互動，粉碎婚變傳言。

(中時新聞網)