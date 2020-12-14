旅遊業者雄獅(2731)取得台鐵「鳴日號」5年經營權，攜手台灣設計研究院打造美學觀光列車品牌「TR假期」、主打五星服務及五感體驗。試營運推出6班次，其中跨年2日遊、台北出發的宜花東3日遊共3班次甫開賣即秒殺完售，為營運成長動能添薪。

雄獅2020年11月自結合併營收3.64億元，雖仍年減85.35％，但月增達21.21％、回升至近3月高點，營運動能回升。累計前11月合併營收63.09億元、年減77.63％，續處同期新低。今（14）日股價開高穩揚逾1％，最高上漲3.27％至79元。

交通部訂定2022年為鐵道觀光旅遊年，台鐵盼透過異業結盟與區域整合優化升級，使鐵道旅遊成為新時代旅遊趨勢。雄獅看準軌道經濟學發展前景，日前透過招標取得台鐵「鳴日號」及「藍皮解憂號」觀光列車5年經營權，預估每年可望創造達5億元營收。

雄獅董事長王文傑表示，集團以軌道經濟作為後續首要發展方向、全力推動鐵道觀光，並攜手台灣設計研究院打造美學觀光列車品牌「TR假期」，盼從旅遊的移動場域（美學列車）延伸到固定場域（HUB），打造國際等級的鐵道旅遊，未來以此吸引國際旅客來台觀光。

雄獅表示，「鳴日號」主打五星服務及五感體驗，除搭配四季美景及在地文化規畫主題遊程，集團特別引進五星級飯店高階管理人才培訓車上服務人員，將飯店管理服務流程導入服務細節，並安排貼心服務，在旅客抵達飯店前就會有「行李專車」將行李送達飯店。

「鳴日號」試營運首發團將由「日出號」、「合鳴號」於12月31日分別自台北、台中出發，在太麻里相會迎接2021年首道曙光。此「日出合鳴」曙光列車跨年2日遊行程，以及明年1月8日自台北出發的宜花東3日遊行程，甫上架即秒殺完售。

對此，雄獅再推出3班次試營運遊程，分別是明年1月15日自高雄出發、1月21日自台中出發的宜花東3日遊，以及1月24日自台北出發的環島5日遊行程，自今（14）日上午10點開賣搶購，預期可望持續挹注集團成長動能，帶動營運持續回溫。

(時報資訊)