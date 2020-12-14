韓國證券交易所(Korea Exchange)最新數據顯示，三星電子打敗眾多競爭對手，成為散戶投資人新寵。上周的五個交易日內，散戶光是三星電子這檔股票，就買超1.26兆韓元，約11.5億美元。

不過，外資與法人在同時期卻反手賣出1.29兆韓元的三星電子股票。等於說，外資與法人將手中三星電子籌碼倒給散戶。

雖然疫情還在延燒，但市場卻對全球半導體景氣，紛投以關愛的眼神。故在外資法人與散戶輪番進場下，三星電子股價屢創新高。一個月前，三星電子先在11月13日創下近10個月高點後，緊接著在12月4日，股價又突破了7萬韓元水準，並在上(11)日收在73400韓元價位。

其實在11月，是外資法人先拋磚引玉進場買進後，才造就三星電子這波股價上漲。根據統計，11月5日至17日間，外資就買超2.53兆韓元的三星電子。

韓國券商看好半導體景氣前景，最近又將三星目標價格提高至9萬韓元。金融信息商FnGuide表示，韓國本土法人預測三星電子在2021年本業就可賺進約46.2兆韓元，年增率達到24.8%。

(時報資訊)