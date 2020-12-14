今年受到疫情影響，芯鼎(6695)營運不如預期，車用、運動相機出貨不理想，惟因疫情帶動居家辦公浪潮，SimpliSafe、Webcam遠端視訊會議訂單大增，有助於芯鼎第四季單季拚虧轉盈，且隨著美國視訊監控、車載晶片需求大增，法人也看好，芯鼎明年每股獲利有機會落在2~3元，另外，由於芯鼎也成為英特爾RealSense的供應伙伴，相關訂單有機會最快在明年發酵，為2021年營運增加想像空間。

芯鼎目前主要產品仍為消費性電子產品相關，今年在疫情衝擊下，全球消費性電子市場緊縮，車用市場更是大受影響，芯鼎消費市場上產品有數位相機、運動相機及穿戴式相機，車用影像市場則為攝像頭、影像感測模組及行車紀錄器，目前以車用影像占比仍最大宗。

疫情帶動全球居家辦公、遠距學習趨勢大好，芯鼎無線網路監控IP Cam晶片，可協助客戶解決誤觸及減少儲存空間的兩大問題，本季也出貨給兩家美國客戶，包括SimpliSafe、Webcam，加上目前已經少量供貨大陸品牌客戶，預計本季相關效應將明顯放大，法人看好，不排除有機會帶動芯鼎單季營運轉虧為盈。

Intel推動RealSense技術，RealSense技術是透過解讀感知輸入和支援動作的感知辨識平台，將感知運算推往另一個高峰，芯鼎是第一顆Intel以外的晶片廠商，相關訂單有機會最快在明年發酵，但預估初期出貨量不大，但仍為長線營運增加想像空間，而法人則看好，隨著美國視訊監控、車載晶片需求大增，芯鼎明年每股獲利有機會落在2~3元。

(時報資訊)