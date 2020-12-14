「飯店大亨」焦經國因拒繳贈與稅300多萬元，遭台北國稅局移送法務部行政執行署台北分署執行，但他拒絕執行官通知說明財產狀況，而被限制出境，焦經國最近為探視人在大陸生病的母親，只好繳清欠稅，換取解除出境限制，探視病母。

焦經國及哥哥焦治國，在台灣各地擁有多處飯店，焦治國因早年在北市中山區經營酒店，被稱為「酒店大亨」，弟弟焦經國則被稱為「飯店大亨」。近年來，焦經國因資金周轉問題，不但傳出積欠員工薪水，也因債務衍生出不少官司。

焦經國2011年間將名下股票轉讓給家人，遭台北國稅局認定是贈與行為，核課贈與稅262萬餘元，因逾期未繳納，國稅局加計滯納金及利息共305萬餘元，2016年移送台北分署執行。

台北分署執行官因多次通知焦經國說明財產狀況，但焦都未到，台北分署2018年依法限制他出境。焦被境管後，仍不願繳稅，持續拖延，一直到今年初，焦因母親人在大陸生重病，向台北分署請求解除限制出境前往探望。

台北分署要求焦須繳清欠稅款，才能解除限制出境。焦因此先拿出現金100多萬元繳納部分稅款，其餘約200萬元部分，則申請用飯店股票抵繳。台北分署在焦繳清欠稅後，立即解除其出境限制，讓他如願出境到對岸探望母親。

(中時 )