米飯是台灣人最常吃的主食，嬰幼兒的副食品亦常用米作為原料，若種植環境不良，稻米中可能含有鉛、鎘、砷或汞等重金屬，消基會今(14)日公布市售20項米製副食品進行抽樣，當中有4樣重金屬鎘超標，若長期攝入過量重金屬鎘，將對腎臟及骨骼造成不可逆的傷害。

隨著襁褓中的嬰兒慢慢長大，到了4-6個月時開始接觸米精、果泥等副食品，副食品除了能提供母乳或配方奶中不足的營養素，也能訓練孩子的咀嚼和吞嚥能力，為日後離乳做準備，許多家長會選擇市售嬰幼兒米粉或米精作為副食品，或購買米餅作為點心，卻也擔心其中是否含有重金屬。

今年7月間，消基會於雙北地區的量販店、母嬰用品專賣店、藥局、網路購物等販售通路，購得11件米精或米麩、9件米餅類食品，共計20件樣品，本次檢驗結果有1件米麩、3件米餅類商品檢出重金屬鎘超過「食品中污染物質及毒素衛生標準」。

依「食品中污染物質及毒素衛生標準」，嬰幼兒穀物類輔助食品及嬰幼兒副食品中鎘的限量為0.04 ppm。經檢測，編號11「義峰糙米米夫」、18號「旺仔營養精純米餅量販包」、19號「三立乳兒米餅」、20號「喜稼園米餅（糙米）」等4件樣品檢出鎘介於0.05～0.3 ppm，最多超標近7倍，恐讓嬰幼兒骨骼軟化，變成「海綿寶寶」。

消基會檢驗長凌永健指出，我國在上述衛生標準中卻未針對嬰幼兒訂定總砷的限量，僅對米之外的其他穀類訂有總砷上限值1ppm，總砷中的有機砷毒性較低，反之無機砷則較高，美國環境保護署也已證實無機砷是致癌物，衛福部應研議訂定嬰幼兒的總砷標準值。

記者會後媒體致電上述4公司，旺仔營養精純米餅量販包的宜蘭食品說，產品都是配合農糧署推薦的產商採購，原料部份也沒有使用進口米，細節仍在了解當中。

喜稼園米餅的喜稼園說，米餅原料都是宜蘭種植，除了原料，之後還會針對商品與土做檢驗。

義峰糙米米夫義峰食品、三立乳兒米餅慧鴻貿易則說，和公司了解後才能回應。

(中時 )