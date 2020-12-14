政府打房，工商協進會理事長林伯豐14日直言，政府用心打房的政策，只是會增加對中小型企業或建設公司的貸款難度，但對資金雄厚的大型企業或建設公司影響不大，「房價還是不會跌！」

對新台幣匯率一路上升趨勢，他指出，對外銷為主的產業是會增加經營的難度，但是，對內需型產業則有幫助。

工商協進會今日召開理監事聯席會議，會前林伯豐接受媒體訪問時做了上述表示。對房價，他直言不諱，政府目前的打房政策，打到的是中小型建設公司，但對資金雄厚的大型建設公司影響不大，因此，房價還是不會跌！

對新台幣近來有一路上升到1美元兌27元的趨勢，林伯豐指出，台幣升值對以出口為主的台灣產業界的影響非常大。因此建議央行在避免成為匯率操縱的同時，還是應慎重思考，為台灣企業的生存也一定要慎重來考慮。

他說，雖然台幣升值的同時，競爭對手國包括韓國、大陸的匯率也都有升值的情形，但是，馬來西與泰國等國的升值幅度都沒有台灣來得多，對用美元報價產業， 電子、工具機、紡織都受影響大，匯率是會影響到整個企業的投資環境，可能會轉移產地、生產地點、投資的國家，都會形成產業鍊重組的關鍵議題。

(工商 )