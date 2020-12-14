台中一名醫師阿光(化名)，去年5月間因為常到一家連鎖超市購物，結識了已婚店員小貞（化名），2人進而發展出婚外情，常相揪在路邊、超市停車場的車內激戰，還會互傳親密訊息包括「自己要吃飽飽」、「想妳」等，小貞丈夫得知2人不尋關係氣炸，怒向阿光提告求償200萬元，台中地院審理後，判決阿光應賠償小貞丈夫30萬元，可上訴。

判決書指出，小貞與丈夫1993年結婚，育有3名子女，小貞去年5月因為在超市擔任店員，結識常客阿光，2人隨後開始暗通款曲，不僅常在路邊與超市停車場車震，還互稱對方「老公」、「老婆」，互傳「想妳」、「自己要吃飽飽」、「每天都想跟妳在一起」、「親愛的兩天沒看到你心裡面怪怪的」等親暱訊息。小貞的丈夫得知老婆出軌，身心飽受煎熬，決定向阿光提告求償200萬。

阿光在法庭上否認與小貞發生關係，僅坦承與小貞互傳親密訊息，都是朋友間開玩笑的話，無意侵害小貞丈夫的配偶權，而且小貞的丈夫並沒提出2人接吻與愛撫等證據，自己只願意賠償15萬元。

可是法官勘驗相關證據後，不採信阿光的說詞，審酌小貞丈夫目前職業是汽車維修工，阿光為醫師，最後判決阿光應賠償30萬元較適當，阿光如果不服可上訴。

(中時新聞網)