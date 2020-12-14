美國民眾最快14日就能接種輝瑞新冠疫苗，外傳川普等白宮高層將優先施打，不過川普稍早表態，宣布白宮官員應該延後施打疫苗，他也表示自己目前暫無計畫接種疫苗。

數千劑美國藥廠輝瑞（Pfizer）與德國BioNTech聯手開發的新冠疫苗已經於13日陸續運往全美50州，預計美國民眾14日就能接種疫苗，當中醫護人員、長照中心員工、住戶等高風險族群將優先接種，《紐約時報》（New York Times）、路透社等外媒昨（13）日引述消息人士指出，除了第一線人員，白宮高層官員也將率先施打疫苗，以確保政府能順利運作。

不過昨日稍晚川普在推特表態，拒絕讓白宮官員優先施打疫苗。他說，「除非特別需要，否則白宮人員應該稍後再接種疫苗，我已經要求做這樣的調整。」

針對自己是否會施打疫苗，川普也表示「目前尚無計畫」，不過「期待在適當時機這樣做」。

白宮至今至少傳出三波新冠疫情，紐時引述消息人士指出，為避免更多官員染疫，因此計畫讓政府官員優先施打，當中將從川普身邊的高階官員開始接種。

不過因為白宮內部已有多人染疫，加上川普已經痊癒，因此先前一直不清楚川普會不會接種，以及多少官員需要接種。

國家安全會議（National Security Council）發言人尤約特（John Ullyot）周日稍早證實，行政、國會、司法部門等高級官員都將根據讓政府持續運作的準則接種疫苗。

美聯社指出，目前尚不清楚白宮的疫苗接種計畫範圍究竟有多大，以及川普拒絕讓官員提前施打會產生什麼後果，不過白宮官員可優先施打的消息已經引發民眾不滿，尤其川普及他的心腹經常不甩防疫規範，甚至在白宮內大肆開趴，出席賓客也幾乎未戴口罩。

根據美國疾病管制暨預防中心（CDC）的準則，目前尚沒有足夠資訊來決定新冠痊癒者是否還需要接種疫苗。

目前美國政府正試圖強化民眾對疫苗的信心，彭斯、美國總統當選人拜登的幕僚都在商討何時、以及以何種方式接種疫苗。

(中時新聞網)