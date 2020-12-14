頂級超跑製造商麥拉倫集團(McLaren)執行長沃爾什(Paul Walsh)表示，新冠肺炎疫情在對今年公司營收產生大衝擊之後，集團對前景仍感到樂觀。

麥拉倫在11月公布的第三季營收較前一季大增60%，但是與去年同期相比，仍下跌了61%。

麥拉倫集團旗下包括汽車部門、賽車部門，和一個應用技術部門，汽車部門為營收主要來源。集團最大持股人為巴林(Bahrain)的主權財富基金Mumtalakat。

麥拉倫賽車周日宣布，美國的MSP運動資本將對麥拉倫F1車隊握有重要的少數持股。沃爾什對此表示，看待麥拉倫的方式應該是，有一高獲利的現金流正對向汽車部門。

麥拉倫在疫情期間跟其他汽車公司一樣，短暫地退後發展，但是預計需求將有新起始，執行長表示，亞洲的活動可能會先主導，然後在歐洲，最後逐漸地在美國；集團對汽車業務前景感到樂觀。

公司不用擔心未來兩三年的現金需求，這是該MSP運動資本為公司所做的。

麥拉倫周日亦表示，集團出售和出租全球總部的計畫不變，不受該交易影響。

執行長表示，必須為債務進行再融資；如果可以透過出售和再回租而讓資本變得很有效，那就應該這樣做。

(時報資訊)