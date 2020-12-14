科技跨入家居生活後，建築、照明等功能愈加多元，台灣業界的瑞司照明(REXLiTE)員工人數僅40~50位卻能夠創造出年度營收達億元的佳績，總經理王啟祥自豪的說，公司賣的是光線而非燈具!他說，公司LED照明及智慧控制系統是直接和設計師、建築師溝通，並未有零售端，受到疫情影響今年跨出韓國、歐洲及東南亞市場的腳步暫停，明年度重心將放在具有未來思維的智慧控制系統，至於聲控系統將待明年底或後年才會考慮。

瑞司照明二位創辦人從室內設計角度出發，兼顧環保理念，開出一條台灣研發、設計、製造的LED照明及智慧控制系統之路。王啟祥說，公司不想和別人做得一樣，想要和iPhone一樣，是引領消費者如何去使用，設計出來的產品有川普飯店採用的經驗後，迅速累積全球客戶。目前韓國已找到代理商，至於歐洲則因疫情的干擾暫停腳步，未來仍將會尋找代理商，打進歐洲及東南亞的市場。

王啟祥指出，每個人的家裡傢具材料、牆壁顏色及質料皆不同，所需的Led燈具也不同，公司積極與設計師溝通，並開發出適合各種不同材料、質料的照明，創造出整體光的氛圍，公司「賣得是光線而非燈具」！近期受美VOL雜誌專訪，該雜誌讚其將台灣LED產品帶入全球室內設計界中，獲得肯定。

目前智慧控制系統應用在各種建築當中，王啟祥認為，未來2~3年將會被廣泛的使用，公司開發的廣泛除可控制燈光，還可控制窗簾、空調、地暖、全熱交換器等設備。此系統最大特點為類似神經網路的分散式系統運作，無需主機，可大大降低器材、線路設備等的硬體成本。且該系統可結合環境監測器，並依據環境調整設備的運作，消費者端並可選擇有線或全區無線技術。

瑞司照明鎖定台灣高端市場，旗下LED照明產品在明年將可自行調整亮度、色溫，從黃光到白光，不需換燈泡，只要在觸控式控制器上選擇即可，並可控制RGB三色光的混光模式。還有可串接社區對講監視機、門口電鈴的操控面板，以手機級玻璃觸控材質取代傳統開關。

另外，瑞司也自行開發APP，可設定動態節目播放、定時開關燈、監測燈具用電量、運作時間，且可提前告知消費者設備是否異常，以提早因應。消費者出門在外，用APP就能遠端遙控家中設備。

(時報資訊)