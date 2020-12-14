台股上周創高後壓回，外資持續站在賣方，根據台灣證券交易所統計，上周外資在集中市場賣超203.89億元，連續3周呈現賣超。累計今年年初至12月11日止，賣超金額為6,050.88億元。外資總持有股票市值為19兆4759.54億元新台幣，占全體上市股票市值的44.91％，較12月4日的19兆1925.84億元新台幣，增加2833.7億元。

在個股部分買賣超部分，上周外資自集中市場買超最多的一檔是華邦電(2344)，總計買超56,938張，其次為開發金(2883)，買超52,158張，元大金(2885)買超30,992張排第三。

賣超方面，近來因漲價股價表現強勁的群創(3481)及聯電(2303)遭到調節，上周群創賣超168,980張排第一大，聯電以161,956張跟在其後，新光金(2888)賣超77,995張排第三。

(時報資訊)