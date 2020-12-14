蔡佩軒今年發行首張創作專輯《ARIEL》、舉辦個人演唱會並推出兩首翻唱歌曲〈給我你的愛〉及〈小幸運〉，其中〈小幸運〉更一口氣衝上KKBOX即時榜第五名，音樂成績大獲好評；此外，近期工作邀約不斷的她，確定將登上「花蓮太平洋觀光節 花蓮跨年演唱會」，獻出跨年演出處女秀，且為了達謝粉絲一直以來的支持，確定明年1月舉辦「我就是喜歡我這樣」慶生歌友會，消息一出令歌迷相當期待。

蔡佩軒為了長期留在台灣打拼音樂事業，日前抽空報考駕訓班，其實她在加拿大早已取得駕照，這次再考坦言內心有一點無奈，一來覺得台灣的車流量比較大，擔心自己容易緊張，加上加拿大的制度與台灣不同，總共要路考三次，加上先前已多考了兩次，因此這回在台灣竟已是她人生第六次考駕照，直呼：「拜託別再有下一次了。」

不過，她不怕開車上路，卻怕要考筆試！對於駕駛不陌生的蔡佩軒，直到考試前兩天才意識到筆試要準備的內容比想像中多，一度讓她很擔心，好險最終不辜負「藥學學霸」稱號，發揮自豪的「藥學記憶」，快速熟記筆試內容，正式筆試時只花五分鐘就獲得滿分好成績，而隨後的路考也順利一次過關，駕照確定到手。

(中時 )