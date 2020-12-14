立委蘇震清、廖國棟因涉嫌收賄，遭法院裁定羈押禁見，近日司法院發函給立院徵詢是否許可續押。立法院長游錫堃今日上午召開朝野協商並達成共識，立院程序委員會明日會將此案排入院會報告事項，立院院會禮拜五來處理。

前太流負責人李恆隆為奪回SOGO經營權，透過白手套郭克銘行賄蘇震清等人，請蘇、廖利用立委職權修法或召開公聽會施壓經濟部，而台北地檢署在9月時依貪汙罪起訴。

台北地院在9月22日時認定蘇震清等人有羈押禁見必要，並依照《中華民國憲法增修條文》第4條第8項規定，函請立院許可。立院經過協商後同意將此事列入院會報告事項，後於院會討論予以許可羈押。

司法院於12月8日再次發函給立院，徵詢是否許可延押蘇震清、廖國棟。游錫堃今日召開朝野協商，民進黨立院黨團總召柯建銘表示，今天是討論本周五院會程序，若當天朝野黨團要表態，民進黨會尊重。對此，朝野黨團沒有其他意見。

國民黨立院黨團總召林為洲另表示，有關下周預計要表決有關萊豬的8個行政命令(動物用藥殘留標準、豬肉原產地標示等等)，還有《食安法》、《學校衛生法》。建議先行協商，經朝野討論後，決定本周五下午2點再次召開朝野協商，討論程序問題。

林為洲指出，日前柯建銘希望在12月25日處理萊豬的案子，但自己是希望可以提早1天，在24日處理。經過協商後，各黨同意24日、30日、31日加開院會一次會，但不進行國是論壇，也不處理臨時提案。而原本排定的25日、29日院會，不處理臨時提案。

(中時 )