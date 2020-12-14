台中市議會14日針對110年度台中市地方總預算案暨附屬單位預算進行二、三讀，針對多位媒體關心中捷延後通車議題。台中市長盧秀燕強調，市府不會為通車而通車，「為了安全、寧可延後」；做出這樣的決定，必須向全體市民及市議會道歉。

市長盧秀燕說，安全至上，為了安全，她決定原訂12月19日的綠線捷運通車要取消。經過台中市政府多次會議要求，台北市捷運局和川崎重工雖提出了台中綠線捷運故障的原因和修復期程，但市府仍存有疑慮，認為故障原因尚未完全釐清，預估的修復期程過於樂觀，因此做出重大決定：宣布通車日期延後。

至於什麼時候才能通車？盧秀燕說，市府以安全為唯一考量，「唯有安全，才會通車」。為了更加客觀有效率的處理此一事件，市府決定成立「捷運故障審查委員會」，邀請學者專家進行把關，委員會現正籌組中。

盧秀燕強調，市府已再次退回台北市政府捷運工程局提出的報告，並且在上週五會議中，已向北捷局表達將會求償。最後再次向市議會及市民致歉，無法在19號通車，她表示：「我寧可被罵，但必須確保市民安全」，這是她的職責所在。

盧市長指出，市府不會為通車而通車，「為了安全、寧可延後」。做出這樣的決定，必須向全體市民及市議會道歉。

至於什麼時候才能通車？盧市長說明，市府以安全為唯一考量，「唯有安全，才會通車」。為了更加客觀有效率的處理此一事件，市府決定成立「捷運故障審查委員會」，邀請學者專家進行把關，委員會現正籌組中。

另外，市府已再次退回台北市政府捷運工程局提出的報告，並且在上週五會議中，已向北捷局表達將會求償。最後再次向市議會及市民致歉，無法在19號通車，她表示：「我寧可被罵，但必須確保市民安全」，這是她的職責所在。

(中時 )