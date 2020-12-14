中天新聞轉戰網路發聲，傳出《數位通訊傳播法》草案打算修正後捲土而來，對此，前新北市長朱立倫表示，台灣成為老大哥監控的國家，民進黨正在上演《全民公敵》，怒嗆「香港關智英、台灣關中天」。

朱立倫與台北市議員羅智強14日一同搭乘新聞自由公車時，朱表示，台灣的民主悲歌在12月發生，對於香港媒體人黎智英被逮捕，大家都十分痛心，但香港關智英，台灣是關中天，在中天新聞台被關之後，民進黨似乎還想關網路。

朱立倫指出，曾經有一句話是「Big Brother is Watching You」，就是老大哥無所不在，這些話就是對極權、威權的諷刺，20年有一部電影叫《全民公敵》，民進黨現在就正在走這條路。

朱立倫強調，網軍已是大家感受非常嚴重，且常常是行政院發動，現在如果又讓政府說，哪一個是假消息就撤掉，或政治攻擊對手就說是假消息，就讓他平台關閉，這不該是所謂的媒體自由，讓台灣成為一個老大哥監控的國家。

羅智強表示，蔡英文已創下關新聞台第1名的總統紀錄，過去無論是扁、馬執政時代，都能包容不同聲音，但蔡卻悍然將中天斷訊，更打算把黑手伸向網路自由的園地。羅認為，言論自由是民主最核心資產，若民眾繼續無感、漠視，今天關中天，明天關網路，下一次就是封大家的口。

此外，針對行政院擬成立數位發展部，朱立倫指出，若要成立數位發展部來管數位的媒體，似乎有特定的政治目的，如果一個組織改造結合了政治目的，而部會的組織改造也有非常明顯的去中化、反中情節在裡面的話，這種政治目的做組織改造，就不會國家長治久安，更不符合組織效能的發展。

(中時 )