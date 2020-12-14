各國新冠肺炎疫苗研發陸續傳出好消息，工商協進會理事長林伯豐14日盼政府，除了採購國外疫苗外，也能提供資源讓國內廠商繼續研發國產疫苗，以維持日後疫苗來源之自主性。

工商協進會今日召開理監事聯席會議，林伯豐致詞時指出，2020年是劇烈起伏的一年，新冠肺炎、中美貿易持續對抗、RCEP 完成簽署、美國大選，以及國內外股市屢創新 高等因素，交互影響國際經濟發展。2021年即將到來，仍充滿 不確定性，面對此一趨勢，工商界期盼政府持續加大力道，協助企業穩定經營，度過難關，進一步提出五大建言。

第一，近期新台幣兌美元匯率強升超過新台幣 28.5元，創下23 年 來新高，匯兌損失雪上加霜，希望政府能穩定匯率。

第二，為避免受 RCEP影響的產業外移，造成國內產業失衡，政府應積極簽 FTA，並簽署或更新投資保障、租稅等協定。

第三，台美於 11 月 20 日簽署台美經濟繁榮夥伴對話 MOU，顯示台美關係持續正面發展，建請政府以台灣經濟發展及人民利益 為優先，加速與美國政府洽簽 BTA。

第四，工商界期盼政府提出工業用地價格之對應措施，協助企業以 合理價格取得適當用地。

第五，各國新冠肺炎疫苗研發陸續傳出好消息，盼政府除了採購國外疫苗外，也能提供資源讓國內廠商繼續研發國產疫苗，以維持日後疫苗來源之自主性。

(工商 )