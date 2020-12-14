全球最大橡膠手套製造商Top Glove表示，1名員工在感染2019冠狀病毒疾病（COVID-19）後，本月12日病故，為該公司宿舍與工廠爆出大規模群聚感染後，首件死亡病例。

Top Glove透過電子郵件告訴路透社，死者是來自尼泊爾的29歲工人，在位於首都吉隆坡以西約40公里的巴生港（Klang）製造廠工作超過2年。

疫情爆發後，世界各國連忙儲備防護裝備，Top Glove訂單因此大幅增加。

Top Glove擁有47座工廠，其中41座在馬來西亞，許多低薪員工來自尼泊爾，並住在擁擠的宿舍中。

Top Glove設施有超過5000人篩檢呈陽性，為馬來西亞最大宗的群聚感染。公司說，員工11月2日搭機返國前進行強制性採檢，才驗出首批確診病例。

工廠員工告訴路透社，工作場合中很難維持社交距離，執行的也不嚴格。宿舍情況同樣不理想，往往一間房擠20個人。

美國約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）追蹤數據顯示，馬來西亞境內確診病例累計達8萬3475例，死亡病例達415例。（譯者：陳怡君/核稿：蔡佳敏）1091214

(中央社)