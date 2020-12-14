眼前這棵希望愛之樹，是由一個個禮物箱堆置布置而成，期間穿插著一個個小木箱，小木箱中放置了一些向員工募集而來的二手書，這是桃園喜來登酒店於2020年底歲末年終感恩季「愛捐書、閱幸福」二手書募集活動的代言主視覺，希望藉由這個意象邀請每一位顧客一起來響應這個有意義的活動。

桃園喜來登酒店表示，2020年是十分辛苦的一年，雖然台灣疫情威脅不像其他國家那麼嚴重，但疫情期間，許多社福團體面臨募款不易、資源捐助中斷等困境，飯店業雖然也是這波疫情中受創嚴重的產業，不過為了持續支持社會公益、落實企業社會責任，因此特別選在歲末年終感恩的季節中推初二手書募集捐贈活動，邀請大家響應知識環保，一起來做公益。

這次募集二手書的活動，桃園喜來登酒店不僅僅是對外部的顧客及社會大眾做募集，同時也透過發送電子郵件的方式向員工作募集，即日起至2021年1月20日止，不妨利用時間斷捨離清一下家中舊書，把已經不再看，但是保存良好，無破損、髒污的二手好書整理一下，親自送達或是託運及寄送到飯店(桃園市大園區大觀路 777 號)，並於外包裝盒上註明：「愛捐書、閱幸福」活動小組收即可。

喜來登會將您的親送或是郵寄送達的舊愛，經過整理分類後送至陽光基金會，同時把二手書的回饋金指定捐給作為陽光燒傷及顏損生心理重建服務基金。

(中時 )