美國由民主共和兩黨組成的國會團體預計在周一提交規模為9080億美元的新冠援助方案，且為了打破談判僵局，該法案將一分為二，不過，其中一位談判代表仍表示，「無法保證」國會將通過這項計畫。

美國眾議院議長佩洛西發言人漢米爾（Drew Hammill）在推特上表示，財政部長穆努欽（Steven Mnuchin）與眾院議長佩洛西周日在約莫半小時的電話會議中討論了包括新冠紓困措施在內的聯邦撥款法案進展，並同意周一再度談話。

一名知情人士透露，為了打破數個月來在激勵或援助法案的僵局，國會議員將提出兩項個別法案，其中一項規模為7480億美元的支出提案，內容包括除了州與地方政府援助及雇主免責保護以外的所有條款。第二項提案將納入兩個使兩黨陷入嚴重分歧的條款，即規模達1600億美元、通過基於需求分配的州與地方政府援助，以及企業免責條款。

將原本的9080億美元兩黨協商版本一分為兩，反映出兩黨之間嚴重的分歧，儘管雙方談判代表都試圖就一個廣泛的計畫建立共識，而這項計畫將作為領導層在敲定最終法案的基礎。知情人士透露，所有參與談判的人員，不太可能同時支持兩項措施。

身為談判代表之一，參議員曼欽（Joe Manchin）周日早些時候表示，明天他們將為美國人民提出援助方案，規模為9080億美元。他在接受福斯新聞訪問時表示：「這項計畫還好好地存在，我們絕不可能在未顧及人民緊急需求下離開華盛頓」。曼欽表示，他有信心國會將在休假前通過一項救濟法案，但又表示不能保證所有議員都會投票支持這個9080億美元的提案，並通過它。

不過，由財長穆努欽提出之規模達9160億美元的另一項紓困提議也仍在國會討論之列，這項提案的規模與兩黨協商版本相似，但細節不同。川普總統並未密切參與目前的談判回合，但他在接受福斯新聞訪問時表示，他「非常努力」在推動新援助案。

(時報資訊)