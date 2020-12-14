行政院長蘇貞昌用女兒的三倍券買漫畫給孫女，本來是要宣導趕快用掉三倍券，沒想到又捲入統編疑雲。國民黨文傳會副主委黃子哲表示，在蘇貞昌的治理之下，小編會出錯，統編會出亂，「小編加統編，是蘇貞昌被放逐邊緣的前兆。」

蘇貞昌內閣原本靠著防疫站穩支持度，不過進入萊豬攻防後卻急轉直下，被抓包政院幕僚利用上班時間做圖卡給網軍，當「中央圖房」，政院發言人丁怡銘還因為誣指冠軍牛肉麵使用萊牛而下台，丁當時為了道歉還買大量牛肉麵表歉意，卻被抓到打政院統編，如今蘇貞昌買漫畫給孫女，再度被發現又打統編。

黃子哲說，統編之亂已經不是第一次發生，這會不會其實是「慣性動作」，還有多少不應該報統編的消費？政院應該公開過去帳目，有沒有不當使用公帑的狀況，也歡迎商家一起關注，政院官員有沒有進行私人消費時打政院統編的情形，歡迎公開檢舉。

對於政院澄清是科員作業問題，國民黨文傳會主委王育敏批評，行政院的危機處理，就是把責任都推給交際科的同仁，罪都由低層的官員來擔，作為行政院長，沒發現上樑不正下樑歪嗎？不是標榜治軍嚴謹？真的院長都不知情，都是科員做出來的？這種說法請問人民會接受嗎？

王育敏說，從丁怡銘到蘇貞昌，好像覺得人民納稅錢好用，跟牛肉麵店道歉要打統編，幫孫女買漫畫也打統編，還好意思自稱治軍嚴謹，也問問蔡總統，蘇貞昌幫孫女買漫畫打統編，請問蔡總統能接受嗎？

(中時 )