集保結算所「幸福列車」配合家扶中心歲末活動全臺走透透，今年開往新北市，趁著聖誕節的前，30名集保結算所志工12月12日化身聖誕老人，在集保結算所景廣俐副總經理帶領，邀請新北家扶中心30名國小學童，一起來場「愛你愛你聖誕節×聖誕老人你在哪」的聖誕派對，歡慶佳節。

小朋友們在這場派對中，和聖誕老人一起親手做出象徵美好的薑餅屋，並找到自己專屬的聖誕老人，拿到屬於自己的聖誕節禮物。30位小朋友與集保結算所志工，在新北家扶中心鶯歌服務處鳶尾花活動室，共同度過一個溫馨難忘的下午。

景廣俐表示，新北家扶中心協助寄養家庭及提供兒少服務，陪伴弱勢孩子們成長，即使在疫情嚴峻時刻，仍堅持為孩子們舉辦歲末感恩聯歡活動，希望彙集各界愛的能量，帶給孩子們溫暖及希望，用愛的力量陪伴他們走出陰霾、展開自己的人生，充分展現「哪裡有需要，家扶就在哪裡」的精神。

此外，新北家扶中心亦於11月29日於板橋第一運動場前廣場舉辦「2020年新北市家扶歲末感恩聯歡園遊會：愛在家扶，加被幸福」活動，集保結算所特別捐助新臺幣55萬元，提供受扶助家庭所需的棉被等物資，讓大家能溫暖過個好年。

集保長期關懷社會與文化，透過「扶植未來金融人才、推動偏鄉教育、關懷社會弱勢」三大面向，積極回應社會的需要。景廣俐指出，集保同仁助人一向不落人後，報名本次志工活動更是相當踴躍，參與的同仁在活動中獲得不同於工作的感動與成就感，也希望透過企業志工的感染力，促使更多的企業團體也積極參與，播下更多愛的種子，關懷弱勢，追求社會共好。

(工商 )