鼓鼓呂思緯才剛結束精彩的「聽到請回答Connecting…」個人演唱會，緊接著投入新北歡樂耶誕城巨星演唱會，鼓鼓已連續５年在耶誕城與萬名觀眾同樂，總會使出渾身解數，準備驚喜的他，今年把大獲好評的演唱會演出搬到「巨星耶誕演唱會」，又是帶band，又是帶舞者，誠意十足，他還特別邀請龍華科大熱舞社同學一起站上這個大舞台。

鼓鼓呂思緯將北流演唱會規格帶到新北耶誕城（TVBS提供）

鼓鼓呂思緯又唱又跳炒熱現場氣氛（TVBS提供）

鼓鼓再度登上耶誕城，今年帶特別多人，5人編制的full band演出、4名舞者加上8名熱舞社學生，共17人，可說是「巨星耶誕演唱會」最大陣仗的演出。鼓鼓一開場就把Band搬到台上，演唱〈不要臉〉、〈可以喔〉、〈K.O.〉等組曲，還自備4名舞者，以及8名龍華科大的學生勁歌熱舞表演〈乎乾〉等曲目，演唱會規格，帶領現場觀眾回到「聽到請回答Connecting…」演唱會那天，鼓鼓也透露，演唱會預計明年暑假將移師高雄流行音樂中心舉辦。

提及和龍華科大學生的特別演出，緣起自鼓鼓在《嘿，你畢業後想幹嘛？》節目中前往熱舞社，與他們共舞交流，相互約定未來有機會一起表演，因此當鼓鼓構思表演時，馬上想到邀請學生一起登台，學生們一接到邀約，興奮尖叫，能和鼓鼓共演，他們覺得榮幸，在上台前同學們都緊張不已，鼓鼓也特別和他們聊天、加油打氣，舒緩他們的緊張心情。與歌迷提前過完耶誕，高人氣的鼓鼓跨年也將在台中、西螺與歌迷共度，將準備超嗨道具，與大家一起歡樂倒數。

鼓鼓與8位龍華科大學生共舞。（相信音樂提供）

(中時 )