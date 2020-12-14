趙詠華、林俊逸將於明年3月在台北國際會議中心舉辦演唱會。（FGC提供）

趙詠華與林俊逸今（14日）宣布將於明年3月在台北國際會議中心舉辦「華逸登場」演唱會，出過無數經典金曲的趙詠華，繼上次與齊豫、吳青峰共同舉辦公益演唱會，這次睽違兩年多再開唱，搭檔竟是歌唱、演戲、主持一把罩的林俊逸，新鮮組合令人期待；其實兩人認識多年卻從未合唱，趙詠華說：「上過俊逸主持的節目三次，也看過他演音樂劇，知道他很能唱，像〈一翦梅〉他就唱出自己的風格，早已不是模仿，很喜歡他的歌聲跟詮釋歌曲的功力，覺得兩人合作一定很有新意！」

林俊逸得知趙詠華邀請自己一起開演唱會時驚喜萬分，未料他下一個反應竟是「歌單應該開不完」！喊話：「我真的沒想到詠華姐會喜歡我的歌聲，我們從沒合唱過，想合唱的歌太多，再加上我們都太愛唱，我想歌單應該開不完。」趙詠華則笑說：「我最想跟俊逸合唱英文歌，不過我最擔心的事就是『很怕唱超時』。」

認識多年的兩人最早是在林俊逸所主持的節目《音樂萬萬歲》結緣，同樣愛音樂、又有舞台劇演出經驗的兩人一見如故聊不停，而變熟的主要契機，是一次節目上趙詠華唱了自己一首經典〈相見太晚〉，意外發現兩人都是愛貓人士，因此更加拉近距離；林俊逸說：「當時詠華姐唱這首歌時，我聽完聯想到家裡養的貓生重病而主持到一半難過大哭，後來下節目後詠華姐拿手機跟我分享她養的貓咪照片及當貓奴的趣事，我們因貓有聊不完的話題而成了好朋友。」

趙詠華、林俊逸日前為演唱會進棚拍宣傳照，共組「俊詠」雙人組的兩人站在一起，外型登對且互動自然，宛如像拍姊弟戀韓劇般火花四射，而以往拍宣傳照總是不知道如何擺姿勢的趙詠華，這次與林俊逸站在一塊拍照POSE擺不停特別有FU，坦言站在他身旁很有安全感的趙詠華說：「可能我們都拍過音樂劇、舞台劇，一聽到攝影師的指示，自然而然就演起情侶了！」接著又說：「我記得有一次跟前輩李麗芬一起錄影，她一直說我跟俊逸很登對，沒想到這次趁著拍宣傳照，就乾脆名正言順地『登對』在一起。」

(中時 )