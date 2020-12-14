載滿肥料袋的小貨車因擦撞砂石車翻覆。（讀者提供／程炳璋台南傳真）

警消人員救出卡在小貨車內的車禍駕駛。（讀者提供／程炳璋台南傳真）

疑路口搶快 砂石車擦撞小貨車 小貨車翻車滑行撞電杆駕駛受傷送醫

台南市安南區安吉路與公學路口14日上午9時21分發生一起車禍，從安吉路內側車道北往南直行的砂石車涂姓駕駛疑似路口搶快，擦撞同向從外側正要左轉的小貨車林姓駕駛，小貨車擦撞後翻車滑行，直到撞上路口紅綠燈電杆才停止。

32歲林男駕駛14日上午9時許載滿肥料袋的小貨車，沿安吉路北往南行，行經公學路口，小貨車行駛在道路外側的左轉專用車道，正要左轉，同向內線車道的涂男駕駛砂石車疑似搶快直行，小貨車見狀剎車不及，擦撞上砂石車身。

小貨車撞車後急往右閃，車身失控翻覆滑行，撞上路口的紅綠燈電線杆才停下，電線杆劇烈搖晃，幸未斷裂，林男脛部、肩膀擦挫傷疼痛，被卡在車內動彈不得。

警消人員到場用油壓撐開器製造空間，將他救出送醫，無生命危險，翻覆的小貨車半毀，砂石車則有漏油情況。

意外發生後，路人納悶不懂台南市交通局如此規畫左轉道，不熟路況的車主真的不知如何駕駛。警方排除車輛路障，先找砂石車駕駛涂男製造筆錄，釐清車禍案情。

(中時 )