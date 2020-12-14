台美今天共同宣布共同參與「第三期婦女生計債券計畫」，國合會祕書長項恬毅說，本案第三期共募集2770萬美金，其中國合會出資300萬美金，預期計畫能造福新南向地區約17.5萬至18萬名婦女改善生活。行政院經貿談判辦公室總談判代表鄧振中則說，除了本案外，未來台美在新南向國家還有許多合作項目。

鄧振中表示，本月台美共簽了兩項協定，包括透過金融工具擴大在新南向國家的基礎建設及新能源政策；另外則是台美經濟繁榮夥伴的備忘錄的簽署，而參與婦女生計債券計畫，則會讓先前所簽的協議有好的案例。

他說，本案的源起就是在台灣跟美國聯邦國際開發金融機構DFC有600億美金的資金，到開發中國家去發展援助計畫，台美兩國家經探索， 發現由民間機構共同籌資，透過東南亞銀行提供微型貸款給各當地婦女，以提高其生活工具可行。因此國合會11月底確定參加，這是新南向第一個這種類型的案子，希望可以用貸款讓婦女改善生活。

鄧振中表示，台美財政部有共同融資計畫，相信相關機制鋪好路，未來在新南向國家包括環保建設、垃圾處理廠、焚化爐都需大量投資，現在把金融機制建立起來，未來還有其他很多案子在醞釀中。

項恬毅則表示，全案共有1.5億美金的額度，但台灣參與的第3期，則是2770萬美金，前面的第1期有850萬美金、第2期是有1200萬美金，當中國合會是以300萬美金的貸款方式參與，過去因國內沒有其他私部門參與，希望藉此機會可讓國內私部門了解可以參加此債權構買。他也預期，本案能造福新南向地區約17.5萬至18萬名婦女取得銀行貸款，改善生計。

美國在台協會台北辦事處AIT處長酈英傑說，之前，美國政府推出了「女性全球發展與繁榮倡議」，又叫W-GDP倡議，這項計畫的前提就是賦權女性不僅是經濟繁榮的關鍵，也對全球和平至關重要。W-GDP倡議正在努力，要在2025年之前，透過像「第三期婦女生計債券」這樣的夥伴關係與合作，為5000萬名發展中國家的女性提供協助。

他說，現在所有人、所有家庭、國家還有區域，都在努力試著從疫情復原，並開始重建，像「第三期婦女生計債券」這樣的發展倡議就顯得更加重要。我們需要理念相近的夥伴共同合作，整合資源，釋放民間企業的投資潛力，以此做為永續的解決方案，因應在全球——尤其是印太區域和東南亞地區的——許多經濟挑戰和需求。這正是這項倡議的目標與強項：藉由提供女性企業家創業所需的必要信貸，我們將能建立促進女性參與市場的必要連結。

對於記者提問，本項計畫是否為對抗中國大陸提出的一帶一路政策，外交部長吳釗燮表示，「完全不是」，不是對峙，也沒有相互對抗的問題。因兩者主旨不同，今天宣台美印太婦女生計債券計畫啟動，是透過優惠貸款及信保支持方式，結合台美雙方公私部門資源，共同投入婦女生計債券，期待透過計畫協助印太弱勢婦女取得生產所得資源，轉化為永續的生計的支持。

(中時 )