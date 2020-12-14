克里夫蘭印地安人隊將有重大宣布，最快本周公開改名計畫，放棄他們使用105年的隊名「Indians」。根據《紐約時報》報導，球團可能再保留隊名1年做為緩衝，或是直接抹去改稱「克里夫蘭棒球隊」。台灣選手張育成目前效力印地安人。

改名的拉鋸戰已持續多年，印地安人先前移除了頗受歡迎的「酋長瓦胡(Chief Wahoo)」商標，隊徽改用象徵城市名的「C」，距離完全改名只差一步。美式足球NFL的華盛頓紅皮隊目前稱為「華盛頓足球隊」，他們基於相同的理由緊急棄用「紅皮」，日後再慢慢琢磨新隊名。

印地安人1901年加入職棒大聯盟，前身為「蜘蛛」，後來歷經「藍人」「野馬」「拿普」，1915年定調為「印地安人」，別名「部落(The Tribe)」。北美原住民從來不是印地安人，那是大航海家哥倫布擅自給他們安上的名字(印度人)。

即使大聯盟官方支持原名，隨著少數族裔、北美原住民聲量愈來愈大，這種壓力已經不值得球團繼續承受。目前考慮的新隊名包括「烏鴉」「搖滾」「蜘蛛」或者是「多比」。多比是美聯史上第一個黑人球員拉瑞多比(Larry Doby)，保證沒人敢抗議。

(中時新聞網)